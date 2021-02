“Me da la impresión de que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que nadie se quería hacer responsable”, apuntó Luis Ventura.

Además, Luis se refirió a las críticas que recibió de parte de las hijas del Diez: “Primero, antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días, que fueron los días decisivos de su vida”.

dalma

A raíz de esta declaración, Dalma Maradona escribió en sus historias de Instagram y apuntó contra el periodista. “¡Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario! ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto pare? ¿¿Alguien me puede ayudar??”. Luego agregó otra historia y concluyó: “De más está decir que no veo sus programas, pero me llegan las noticias todos los días. Entiendo que para algunos lo mejor es ignorarlo, pero también me pregunto por qué debería dejar que diga BARBARIDADES y MENTIRAS”.