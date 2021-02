La reflexión de Sofi Morandi, tras el femicidio de Úrsula: "Otro hombre explicándome cómo cuidarnos entre amigas"

"¿A qué mujer en tu vida tienen que matar para que te preocupe la violencia de género?", comenzó Morandi contundente a través de su Instagram. La influencer planteó la problemática desde el punto de vista del rol del género masculino. A continuación, recibió varios mensajes de sus seguidores varones que le respondieron, muchos de ellos cuestionándola por generar una "guerra" entre los géneros.

En ese sentido, la joven planteó que "es muy peligroso que piensen que esto es solo una lucha de mujeres. Deberían ser los más involucrados, deberían observar, escuchar, aprender, corregir. Y sé que no son todos, por suerte me rodeo de muchos hombres conscientes. Pero posta que me preocupa la distancia que toman frente a un tema que los involucra 100% a ellos. Podríamos estar hablando de tu hermana, tu hija, tu mamá, tu amiga".

“Otro hombre viniéndome a explicar cómo cuidarnos entre amigas”, disparó luego de que un usuario tildara de “cómplice” del maltratador a las amigas de las víctimas por no accionar ante la primera alarma. “Dejen de victimizar a las minas. No la mataron por ser mujer, la mataron porque el tipo era un loquito. ¿Por qué no hacen marchas por los policías y hombres civiles que murieron violentamente por motochorros?”, le planteó otro seguidor al que solo se limitó a ponerle: “Respuestas que me llegan. Obvio que de un chabón”.

“Sin contar lo que puso el pelotu… de la historia anterior, no me parece que sea una guerra de sexos, al contrario. Yo recibo un montón de mensajes de mujeres diciéndome barbaridades también. No me parece el momento de excluir. Tenemos que hacernos cargo no solamente nosotros. Entiendo a un montón de hombres que no saben qué hacer pero es un tema que nos toca a todos. Yo tengo un hermano más chico y a mí no me gustaría que le chupe un huevo lo que pasó con Úrsula o sea algo que naturalice”, dijo en sus stories de Instagram.

Con lágrimas en los ojos, le hizo un pedido a todos los hombres que siguen su cuenta. “Escríbanme por privado a ver qué es lo que piensan, porque me encanta leerlos y me encanta ver en qué mood están. Sé que algunos están como pidiendo permiso. No estoy diciendo que todos deberían marchar al Congreso revoleando el pañuelo verde, digo que pueden involucrarse un poco más y hasta diría que es una obligación”, planteó.