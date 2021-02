El cantante de Rombai publicó fotos con Úrsula Bahillo y escribió una fuerte reflexión sobre el femicidio

A través de un posteo en la cuenta oficial de Rombai, Fer Vázquez reveló que conocía a Úrsula ya que era una fiel seguidora. Allí el músico uruguayo manifestó su tristeza e indignación por el caso: “Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROMBAI (@rombai)

Sobre los femicidios, Vázquez reflexionó: “¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? ¿Cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro? Este pibe es un cag.., un hijo de pu..., que merece que la ley haga justicia”.

cantante rombai ursula bahilo

“Pero además hay muchos más por ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad. Justicia por Úrsula”, sentenció el cantante.