"A mí no me gusta hablar de estas cosas que son 100 por ciento privadas, pero como se hizo público lo voy a contar acá", comenzó diciendo en Todas las Tardes en referencia al allanamiento que se llevó a cabo en su casa con el fin de recoger información sobre los objetos de valor que posee en la vivienda que compartía con el periodista, dueño de La Nación, que murió el pasado 25 de marzo a los 79 años de edad tras varias complicaciones en su salud.

"En septiembre presentamos con mi hijo Santos (fruto de su relación con Bartomole Mitre), y mis abogados, el inventario porque en los medios se empezó a decir que en mi casa había bienes de muchísimo valor y me dio mucha inseguridad porque había cosas de valor, pero no lo que se decía. Me dio miedo que me asalten que pase algo grave en mi casa", dijo Galotti.

"Hice el inventario de todas las cosas, contraté un camión de mudanzas y llevamos todo a un departamento que está en sucesión donde todos pudieran tener acceso a estos bienes que entran en el acervo sucesorio", contó, y explicó que el procedimiento se hizo para ver si el inventario "que iban desde un cuadro de Pedro Figari hasta los calzoncillos de Bartolomé”, indicó.

"Me dio miedo que un periodista muy famoso un día dijera que en mi casa podría haber un cuadro de 500 mil dólares. ¿¡En qué momento!? Algo totalmente falso y que formaba parte de una fantasía de alguien de lo que pudiera haber en mi casa. En mi casa había cuadros que tenían que ver con la historia de la familia de mi marido", sumó Nequi.