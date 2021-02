Vuelo – Delta Venus

Delta Venus es un grupo de Buenos Aires con una vibra que puede remitir a Soda Stereo, incluido un sentimentalismo inherente en sus canciones; aquí se habla del amor tal cual, de ese momento que se comparte entre dos personas, simple, honesto y magnífico.

Delta Venus - Vuelo (Video Oficial)

Sunny - James Brown

El gran James Brown escribió esta canción completamente enamorado, y eso ya es una garantía. Además, los arreglos y la vibra están a la altura, para esa persona que hace tu día aún más soleado.

James Brown "Sunny"

Biological – Air

Aunque la letra se concentra más en el aspecto, valga la redundancia, biológico del enamoramiento, está musicalizada de tal manera que el sentimiento se envuelve y se contagia progresivamente conforme la canción avanza.

Air - Biological

Tonight – Sibylle Baier

Aunque la melodía se siente profundamente melancólica la letra hace un juego perfecto, habla de ese sentimiento tan reconfortante de tener a alguien en casa esperándonos después de un largo día para realizar juntos las actividades más rutinarias.

Sibylle Baier - Tonight

Piazza, New York Catcher – Belle and Sebastian

Esta canción se centra en todo aventura qué involucra descubrir a una persona, disfrutar conociéndose y empezar el recorrido de quererse; un día de una pareja por las calles de San Francisco escrita aparentemente con desenfado, retratando muy bien esos días tan ligeros.

Belle & Sebastian Piazza, New York Catcher

Know how – Kings of convinience

Acá hay otro ejemplo lleno de romanticismo para demostrarle a una persona el significado de todo eso que puede llegarles a provocar. Kings of convinience son expertos en facilitar ese mensaje con su música.

Kings Of Convenience - Know How ft. Feist (live at Le Bataclan)

Pa’ llegar a tu lado – Lhasa de Sela

Una canción que se siente en el pecho enseguida, cargada de melancolía, pero igualmente romántica, nos habla del lastimoso recorrido que nos lleva al final hasta a esa persona; Lhasa de Sela fue una cantante mexicana que falleció hace diez años y siempre tuvo un don para hacer florecer este tipo de sentimientos.

PA LLEGAR A TU LADO - LHASA DE SELA

Gemini – Wild Nothing

¿Alma gemela?, tal vez nunca se pueda saberlo con seguridad, pero por lo menos sí sentirlo en momentos de lucidez; en esta canción habla de dejarlo todo por ese presentimiento descomunal que lo ocupa todo, ‘gemini’ como entrega ciega hacia la otra mitad.

Wild Nothing - Gemini - Gemini

Puente – Gustavo Cerati

Una joya entre tantas que nos deja el genio de Cerati en donde perfecciona su estilo, con toda la sencillez contagia una calidez de principio a fin: “cruza al amor y yo cruzaré los dedos”.

Gustavo Cerati - Puente (Official Video)

Wild is the wind – Cat Power

Para terminar un cover que Cat Power le hace a David Bowie, dándole una vuelta particularmente hermosa; inoxidable declaración de amor.