El blooper hot de Belén Francese, embarazada y de luna de miel

Desde hace varios días que la actriz viene compartiendo distintas postales de su viaje junto con su esposo, Fabián Lencinas, y la mayoría de ellas son en la playa y bajo el sol, pero esta vez, la foto que publicó la mostró con un vestido.

En pleno comedor del hotel en el que están disfrutando de su luna de miel, Francese pasó un momento que la terminó avergonzando, y llegó a la conclusión que no solo la panza es lo que crece cuando se gesta a otra persona.

“¡Ahora entiendo porque me miraba todo el mundo! Y yo creyendome que estaba diosa!”, escribió la poetisa al pie de una publicación cuya imagen mostraba un profundo tajo en la parte de atrás de su vestido, dejando a la vista su cola.

“OMG (Oh my God) No solo crece la panza”, concluyó la vedette en su posteo que rápidamente se llenó de “me gusta” y de comentarios llenos de humor.