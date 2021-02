Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson "por su ignorancia"

Además, el juego del Super Bowl del fin de semana pasado dejó a los fanáticos recordando el controvertido espectáculo de medio tiempo de Justin con Janet Jackson.

Pero este viernes, 12 de febrero, Justin Timberlake reconoció algunos de sus errores en la industria. "He visto los mensajes, etiquetas, comentarios e inquietudes y quiero responder", comenzó. "Lamento profundamente el momento de mi vida en el que mis acciones contribuyeron al problema, en el que hablé fuera de tono o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me he beneficiado de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", siguió en Instagram.

Justin continuó: "Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y lo más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que de todo corazón quiero formar parte y crecer a partir de ella".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Timberlake (@justintimberlake)

"Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca de que otros sean derribados nuevamente. No he sido perfecto al navegar por todo esto a lo largo de mi carrera", escribió. "Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero responsabilizarme por mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya", agregó.