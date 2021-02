Los rumores habían surgido tras un videoclip en el que Oriana besaba a la modelo Soledad Alfonso. Esa no es la primera vez que la hija de Catherine Fulop hablaba de su sexualidad. En 2018 ya había contado: "No hay nada más lindo en esta vida que sentirse libre... Porque quizás, no sé si soy lesbiana, me gustan las mujeres o soy bisexual. Es lindo que cada persona se sienta libre de hacer lo que quiera”.

oriana bisexual.jpg

Esta vez, Catherine Fulop se refirió a las confesiones de su hija y sostuvo que “lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa”.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y con una chica”, explicó la madre de Oriana en Implacables.

Y para finalizar el tema, agregó: “Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”.

Mientras tanto, la cantante continúa en pareja con Paulo Dybala, con quien convive en Turín, Italia, y se muestran muy enamorados en las redes sociales.