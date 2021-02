Cecilia Dopazo reveló qué la llevó a alejarse de la televisión

En medio de un balance de su rol como actriz, aseguró que “el éxito y el impacto” le llegaron a una muy temprana edad. “Mis 50 son ahora como mis 20” aseguró.

tango feroz Cecilia Dopazo y Fernán Mirás en “Tango Feroz”

“Las cosas de éxito y de impacto llegaron a una edad muy temprana, y a veces es muy difícil. La rueda giraba y giraba. Yo pasé unos meses en el conservatorio y mis amigas actrices aprendían cosas que yo no, porque empezaba a trabajar”, recordó Dopazo sobre su juventud.

En ese sentido, la actriz se refirió su reacción ante la llegada de la fama: “En varios momentos no he sabido manejarme y en varias situaciones, por inmadurez, algunas de mis acciones no caían bien a determinada gente, y no me he movido quizás con inteligencia, pero todo es parte de aprender. Por eso también me alejé de la actuación y después volví”.

En este sentido recordó en Agarrate Catalina las duras críticas que recibió una vez por abandonar una grabación en Canal 9: “Llegaba un momento en que todo el mundo quería algo de uno y si uno decía que no, eras una agrandada", finalizó.