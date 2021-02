“Estamos aislados con mi marido”, contó Dalma en el programa radial Un día perfecto en el que trabaja junto a Cayetano, Gabriel Schultz y Cayetina.

“Está bastante complicado. Si bien no nos sentimos mal de estar tirados, no es lo mismo. Pobrecita Roma está viviendo con dos zombies, pero se porta espectacular”, comentó sobre la salud de su hija y aseguró que “está bien”.

Sobre su marido, comentó entre risas: “Andrés está viviendo un infierno encerrado conmigo en casa”, aunque aclaró que no tuvieron grandes peleas por la convivencia: "Siempre que discutimos, discuto sola, del otro lado no pelea, nada. Me dice 'bueno, está bien', y me baja en dos segundos".

En cuanto a los síntomas, detalló: “Me siento bien, tengo la voz un poco rara, como resfriada. Es lo único que tengo, como un resfrío. No sentí dolor muy grande. Me dijeron que tenía que esperar un tiempo porque, si bien tenés síntomas no podés ir al toque (a hacerse el hisopado), tenía que esperar cinco días, pero por las dudas”.

Comentó que durante su aislamiento no mira series porque “estuve muy pendiente de Roma a otro nivel, medio paranoica, pero al no saber viene exacto qué puede pasar, por las dudas estamos encima de ella todo el día”.

Dalma Maradona informó además que el próximo viernes recibirían el alta médica: “Son diez días desde que me sentía mal, que fue el martes”.

En cuanto a sus compañeros de radio, todos se hisoparon durante el fin de semana con resultados negativos.