En una entrevista con Marcela Coronel, la actriz se mostró a favor de esta campaña, aclarando que el problema es la tardanza en la llegada de dosis. “De alguna manera, por ahí, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira y dice '¡Ah!'. La contradicción es la lentitud en la llegada, la desesperación reinante hace que genere contradicción. Pero como movida comunicacional, me parece bien. Siempre me parece mejor que estén vacunados los médicos, enfermeras, maestros y que necesitan seguir en la batalla y estar protegidos, pero no me parece una mala movida. Es válido lo que piensa Enrique Pinti de que no quiere tener coronita. Y si me llaman no, hasta que no se vacunen mis viejos no me pienso vacunar yo. Me da apuro sabiendo que hay médicos y maestros que no están vacunados", reflexionó.

Lestelle leyó la nota y apuntó con dureza: "Si a vos querida @NancyDupla5 te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal. Hay que saber que la militancia tiene el límite del sentido común".

Nancy le contestó: "Lee la nota querida Mariana... ¡Toda mi admiración por vos y tu trabajo! ¡Abrazo! Quedate tranquila que no vas a tener que protestar nada".

"Confío en tu buena fe. Leo las notas, no me quedo con los titulares Nancy. Si a mí me preguntaran cómo ser actriz, contestaría NO SÉ. Estaría bueno que cuando te pregunten por temas de salud, pudieras decir NO SÉ. Besote inmenso", siguió la doctora. Y la actriz remató: "Gracias por el consejo".

Minutos después, Lestelle volvió sobre el tema: "A ver si queda claro. Yo respeto a Nancy Dupláa por su talento, su trayectoria y por su coherencia. Simplemente me parece que en medio de una pandemia y con escasez de vacunas no está bueno que de algún modo termine siendo utilizada".

Y se metió Echarri

Al ver el cruce, Echarri también se sumó a la discusión en Twitter. "Mariana, si lees la entrevista notarás que en ningún momento ella habla de sí misma , sino de la posibilidad de vacunar a personas representativas de la cultura, en edad de riesgo, para intentar revertir ese peligroso casi 40% que aún manifiesta no querer hacerlo", reflexionó.

A Lestelle, sin embargo, no le cayó nada bien la intervención. "Para que voy a buscar a mi marido para que conteste....uh que macana, no tengo", ironizó. Y Echarri replicó: "Lo mejor que te puede pasar es que te conteste yo. Suerte con eso de encontrar una pareja".