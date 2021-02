Camila, la hermana de Luciana Salazar, se va del país y vende todo por Instagram

Discos de vinilo, un caloventor, un rizador de pelo, una budinera, un espejo, un humidificador, un televisor, micrófonos y un panel acústico para grabar podcast son algunos de los objetos. "Se retira por Belgrano", informó en cada una de las fotografías de los objetos, que tenían especificado el precio de cada posteo.

Para que todo salga bien, la hermana de Luli Salazar, explicó la modalidad bajo la cual manejaría el "Mercadito de Cami", como lo llamó. "Voy por orden de llegada. Al primero que me escribe, le respondo. Y si esa persona tarda, voy por el segundo y así sucesivamente, pero yo respeto el orden de quien me escribió primero", precisó. Una vez efectuada cada venta, Camila lo informaba a sus seguidores para que no haya confusiones.