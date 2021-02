Vicky Xipolitakis: ¿cuánto le pasa su ex de manutención para su hijo?

Muy triste y preocupada, Vicky reveló mediante una extensa carta que este conflicto le habría generado un grave problema de salud. “Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis OVARIOS DEJARON DE FUNCIONAR y tampoco producen más óvulos POR EL ESTRÉS que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias)”, aseguró la vedette, a corazón abierto en un pasaje de su mail publicado por Primicias ya, en el que adjunta los certificados médicos de su endocrinóloga donde asegura que no tiene "reserva ovárica”.

Además, Vicky remarcó que su exmarido sería multimillonario y que no entiende entonces cómo la Justicia no lo obliga a que le pase el dinero que le corresponde para que pueda criar a su hijito sin preocupaciones.

Antes de cerrar, reveló cuánto le pasa por mes y dejó bien en claro que este dinero no le alcanza: "Es una vergüenza e injusta la cuota de alimentos que están pasando, dictaminada por el Poder Judicial, porque un exabogado no contestó, vencieron los plazos y ¿pagamos nosotros los platos rotos? Determinando el 50 por ciento cada uno de los gastos o ¿se creen que yo tengo los ingresos de Naselli? ¿En qué se basaron? ¡Modificar esto puede tardar años! (y encima fue solo luz, gas, agua y obra social, pero ¿usted cree que la casa solo tiene esos gastos?). 50 mil pesos mensuales, que me pasa, cobra la mujer que me ayuda a mí en la casa, es la misma que tengo que tener para que esté en la visita junto a la asistente social con el padre y lo pago yo (más su comida, transporte, etc)".