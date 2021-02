Sin vueltas, la panelista de LAM se quejó porque no pagó los útiles escolares. "Al pelotudo del padre de mis hijas: Primero, el mes que viene las nenas no pueden esperar. Los libros se compran ahora. Por lo tanto, si te podés ir de vacaciones podés pagar de inmediato los 17 libros", comentó.

Luego le recriminó que no llama a las nenas, sino que sólo manda mensajes. Y continuó: "Tercero, no contesté de inmediato cuánto es los libros porque no sé el valor, por eso luego contesté el valor del total una vez que los compré y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pagó el año pasado (ah y querido te perdoné los del primer año). Así que si te quedó que tenga que aclararte pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el orto, caradura".

Como si eso fuera poco, apuntó: "¡Aprendé a ser padre, a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré porque te vayas de vacaciones! Tranquilo vaguito, mamá siempre está. Harta del maltrato de los tipos q no cumplen con sus hijos desde ningún aspecto ! Ni siendo buen padre, ni económicamente . ¡Machistas, maltratadores, y cara duras! Y a los nabos que me critican por publicarlo, yo contesto a lo que él quiere hacerme quedar mal.".

Por último, contó que son las nenas quienes se niegan a irse con él. "¡No dije que no las lleves de vacaciones! Eso te lo dije en la primera! Ahora, mi elección es que no vayan por el virus, sin contar que jamás se irían 5 días con vos, no por mí sino porque ellas no quieren".