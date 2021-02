Karina Gao, tras salir del coma farmacológico: "Estoy de vuelta a la vida humana"

“Hola el equipoooo. Estoy de vuelta a la vida humano jajajajaja”, escribió a las 9 de la mañana. Marcelo Polino comentó que no podía creerlo cuando leyó el mensaje, mientras que Peña aseguró que lloró de la alegría. Paulo Kablan, por su parte, bromeó en el chat: "Volvé hoy y hacé unas milanesas".

“Ay Kari hermosa pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas. Todas las personas que me cruzaban me preguntaban por Karina, estamos muy felices de que esté fuera de peligro y su bebé también. Sigue internada”, comentó la conductora. Luego, Nancy Pazos contó cómo fueron las horas más complicadas de su compañera. "El parte lo recibí yo. Me quedé helada y quería salir del aire. Cuando vos entrás en terapia y te intuban, sos vos con el bicho peleándola. Y además están las complicaciones, que pueden ser las infecciones, porque una persona que está intubada recibe mucha cosa externa. Entonces, los bichitos van y vienen. En un momento determinado a Kari hubo que ponerla boca abajo y ella es una chica embarazada, con esa panza", reveló.