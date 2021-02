"La Chilindrina" posteó una foto en bikini y luego la borró

Esta vez, la actriz generó mucha repercusión en Instagram por lucir su cuerpo en bikini a los 70 años y parecer de mucha menos edad mientras vacaciona en Acapulco, Guerrero, uno de los centros turísticos más populares en México.

"Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos", comentó en una foto. Lo curioso es que terminó borrando del feed, pero no de las historias, la otra imagen en la que mostraba todo su cuerpo y afirmaba: "Hacía mucho tiempo que no usaba bikini".