Fuerte cruce al aire entre José María Listorti y una médica por las clases presenciales

"Los chicos, en toda esta pandemia estuvieron ausentes, gracias a Dios. Pero fallecieron 150 chicos y para sus familias es una tragedia. Ahora, si se enferma un familiar, que tal vez el familiar no se contagió del niño, ¿quién les va a sacar la culpa?", comentó. Entonces, Lourdes Sánchez defendió la salud mental de los niños.

"Lo que está colapsando también es la guardia de pediatría, de salud mental", apuntaló. El argumento no le cayó nada bien a Piovano, quien la mandó a "no decir pavadas".

"No, no está colapsando. Haceme la gauchada de no levantar pavadas. Haceme el gran favor. ¡No hablés pavadas! Como les dije al principio, porque no es la muerte de nadie que los chicos no vayan una semana o seis meses…", arremetió.

Fue entonces cuando Listorti opinó: "Doctora, sí, ¿cómo no es la muerte de nadie? Emocionalmente sí, le estamos arruinando la infancia. La educación es esencial. No todos tiene Zoom en la casa". Piovano le contestó con un argumento político: "¡Por eso estuvimos puteando al Gobierno de la Ciudad, que no pudo darles las computadoras!".

Listorti le pidió que no polemice con cuestiones políticas y Denise Dumas calmó las aguas pidiendo decoro, aunque nada alcanzó. "Lourdes dijo una pelotudez", continuó Piovano.