En este sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló el sobreseimiento que se había dictado a favor de Chano y ordenó abrir la causa.

En primer lugar, la Justicia apartó a los jueces que habían intervenido en el caso al considerar que no habían investigado debidamente la denuncia por violencia de género realizada por la cantante.

En 2018, Militta había presentado una constancia de las acciones de violencia de las que denunció ser víctima por parte de Chano, quien era entonces su pareja. Los hechos de violencia psicológica, verbal y física habrían ocurrido en 2016, según indicó ante la Oficina de Violencia Doméstica.

Militta Bora dijo haber sido víctima de agresiones por parte Chano en al menos tres oportunidades, en una de los cuales denunció que fue abusada sexualmente con acceso carnal mientras el cantante estaba bajo los efectos de las drogas.

chano-charpentier-militta-bora.jpg Chano no habló de la acusación de Militta

Pero en ese entonces, Militta no hizo una denuncia penal sino que dejó registrados los hechos. Como el delito era de acción privada, y los hechos habían ocurrido en 2016, ante la imposibilidad de realizar medidas de prueba y pericias se sobreseyó al cantante.

Los jueces que dictaron el sobreseimiento dijeron que, aún cuando no había motivos para descreer del relato de la damnificada, su sola versión de los hechos no resultaba suficiente para el avance de las investigaciones.

Manifestaron que, debido al paso del tiempo, no era posible la realización de pericias médicas para acreditar las lesiones producidas, que Militta Bora no había podido brindar las fechas en las que habrían tenido lugar los episodios descritos y que no existieron testigos que pudieran corroborar lo denunciado.

Además, resolvieron que las fotos que presentó Militta no resultaban suficientes para determinar la fecha exacta, entidad y modo de producción de las heridas.

La Sala VI de la Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento del cantante al sostener que “la demora en efectuar la denuncia cercenaban seriamente la posibilidad de determinar la ocurrencia de los hechos y la fecha estimada de producción, cuestiones indispensables para delimitar el reproche penal”.

Tras el archivo del caso, Militta apeló y el caso fue a la Cámara de Casación que ahora anuló el sobreseimiento y ordenó reabrir la causa.

Los jueces Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone y Eugenio Sarrabayrouse recordaron que “desde los organismos especializados se advierte que el acercamiento de la mujer víctima de violencias al sistema de justicia constituye un momento crítico: ello responde a la falta de comprensión del alcance y tenor de los hechos que las han victimizado; pero, también, por los prejuicios existentes en la sociedad, las dificultades inherentes al acceso al sistema de justicia y, posteriormente, por los problemas en el tratamiento y manejo que se da a los casos que, en ocasiones, las expone a situaciones de revictimización”.

Casación ordenó sortear un nuevo juez y dar intervención al MInisterio Público Fiscal “para que prosiga el trámite”.