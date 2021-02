La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en las redes sociales, donde el periodista informó además que el martes se le realizará un hisopado a todos los participantes del reality de cocina.

En tanto, “Cortá por Lozano” seguirá al aire dado que Paula no mantuvo contacto estrecho con ningún integrante del panel.

“Me hisopé ayer porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido”, informó Chaves.

“Me duele la cabeza. Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso”, informó sobre sus síntomas.

En tanto, indicó que se encuentra aislada junto a su marido Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa: “Pedro no se hisopó porque no tiene síntomas. Estamos aislados como grupo familiar”, dijo a Primicias ya.