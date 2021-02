Calu Rivero, sobre Juan Darthés: "Prófugo de la Justicia, mantiene vivo un juicio contra mí"

En Esto no es Hollywood, la actriz hizo referencia a su situación judicial, aunque advirtió que sus abogados le sugirieron que no diera demasiados detalles. “No puedo hablar, ese tema lo deberías hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio contra mí”, expresó.

“Más allá de eso creo que con todo lo que está pasando a nivel social -y me salgo de mi caso particular-, creo que es momento que en la Justicia haya una perspectiva de género. Que se vea ese cambio definitivo para tener una sociedad de igualdad entre sexos y géneros”, pidió Rivero, haciendo alusión a la conmoción que generó el caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su expareja hace unos pocos días.

En noviembre de 2017, Rivero dijo en una entrevista que había vivido “el acoso en carne propia”, haciendo alusión a los motivos de su salida de la telenovela Dulce amor, cuatro años antes. Esa declaración revivió un rumor que señalaba que su alejamiento se debía a la incomodidad que experimentaba durante las escenas que tenía que compartir con Darthés, y animó a Anita Co y a Natalia Juncos a dar testimonio sobre situaciones similares junto al actor. A modo de respuesta, el veterano galán decidió demandarla por injurias.