Julieta Prandi denuncia a su ex por dejar a sus hijos en la puerta de su casa como "bolsas de basura"

Contardi tenía la guarda de los pequeños este fin de semana. Pero sin avisar ni explicar los motivos los llevó hasta la casa de su ex. Tocó el timbre, le dijo a la persona que lo atendió, que trabaja en la casa de la conductora, que los dejaba y se retiró.

Ana Rosenfeld, abogada de Prandi, dio más detalles del conflictivo episodio en Intrusos: “Hace una hora me entero de la noticia porque Julieta me llama desesperada diciéndome que sus chiquitos estaban en la puerta de la casa y que, obviamente, no había nadie para recibirlos, porque no era el día que le correspondía tenerlos a Julieta”.

Luego, la letrada señaló: “Según el régimen comunicacional que tenían pactado, los chicos tenían que pasar este fin de semana con el papá. Y sorpresivamente Julieta me llama diciéndome que los chiquitos estaban en la puerta y por supuesto, no estaba ella, porque no estaba previsto que volvieran a la casa materna”.

Rodrigo Lussich leyó unos mensajes que les envió Prandi: “Este fin de semana le tocaba a él, pero decidió dejarlos en mi casa como bolsas de basura. Mis hijos deberían regresar a casa este lunes a las 12. En épocas de clases, mis hijos se quedan conmigo porque soy su centro de vida y quien se encarga de mantenerlos en un 100%, solo los fines de semana están con él”.