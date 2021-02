Alejandra Maglietti: "Varias veces me pidieron que bajara los famosos 5 kilos"

En una charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad reveló que cuando trabajaba como modelo “las exigencias eran mucho mayores en cuanto a nivel físico. Todo el tiempo se hablaba de los famosos 5 kilos. Constantemente vivía atormentada por mis piernas, porque era petisa. No tuve trastornos alimentarios, nunca llegué gracias a Dios. Estaba cinco días comiendo pollo, hoy es impensado que alguien le diga eso a una chica de veinte y pico de años”.

“Lo de los 5 kilos me lo han dicho varias veces para que los bajara”. Y, sin dar nombre, contó que “alguien importante de la moda me dijo 'para ser estudiante de abogacía estas muy bien, pero para ser modelo no'“.

“He tenido campañas después de rendir un final, uno llega a eso porque crees que podes hacer todo que porque sos joven y que podes estar sin dormir, a veces estaba varios días sin dormir. Por eso es que también llegó un momento en que me dio fobia volar”, narró así.

Más adelante, la abogada mencionó a su ex novio, el futbolista Jonás Gutiérrez. “Cualquier persona que esté con un deportista de alto rendimiento un poco tiene que ceder su vida. Cuando pasó lo de él (se enfermó de cáncer) eso nos unió mucho como pareja. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido. Sí me pasó de olvidarme un poco de mí, o no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando”. Pero después, aclaró que la separación no tuvo que ver con infidelidades sino que “no había vuelta atrás”.