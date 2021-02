La actriz volvió luego de transitar el coronavirus, y contó cómo fue el proceso. “Un día me despierto en mi casa, me voy a bañar me pongo perfume... mi perfume es un bosque. Es un síntoma clave. Me fui a hisopar enseguida y di positivo.Perdí el olfato y el gusto y a los tres días lo recuperé. Por suerte, rapidísimo, y no tuve ningún síntoma más”, explicó.

Luego el Pelado López contó la noticia. “Tenemos que adelantar que la señora se va a trabajar toda la semana en esta misma pantalla”, reveló."En breve van a tener que verme. En el mismo canal. Me van a extrañar”, agregó ella,y cerró: "Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo. Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”.

.