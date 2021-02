Ninguno de los integrantes ni el publicista del dúo explicaron los motivos de la separación pero sí confirmaron la noticia al sitio Pitchfork.

Daft Punk - Epilogue

Daft Punk nació en París en 1993 y llegó a ser un hito de la música dance con “ Around the World" y " Da Funk".

En 2001 el dúo comenzó a hacer sus presentaciones con los clásicos trajes de robot y sus canciones se expandieron por el mundo siendo " One More Time" y " Harder, Better, Faster, Stronger" algunos de sus éxitos.

En sus 28 años de trayectoria lanzaron cuatro álbumes en estudio: Homework, Discovery, Human After All y Random Access Memories.