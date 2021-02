Julieta Prandi, sobre el nuevo escándalo con su ex marido: "Mi hijo estaba en shock"

La modelo contó en Los ángeles de la mañana que este viernes debía tenerlos él pero que en un momento decidió llevarlos a lo de la madre porque "no los aguantaba más".

“Como no había nadie en casa porque yo estaba trabajando y Pao, que es quien me ayuda, llega a las 13.30, él estuvo una hora y media patrullando con el auto la casa y cuando la vio aparecer los dejó en la vereda. Pao le dijo que no correspondía y se los dejó como dos paquetes de basura y se mandó a mudar. Le dijo: ‘Acá te los dejo, yo no aguanto más’. Por supuesto, mis hijos tras todo lo que pasaron tuvieron que ir a hacer la denuncia y yo después cuando terminé de trabajar y fui a la comisaria de la mujer”, relató.

Luego contó cómo impactó esto en la salud emocional de los menores: "Es todo un disparate que no termina más. Mateo tiene 10 años, no entendía que hacía haciéndole una guardia a su propia casa porque estuvo como una hora y media en el auto y mucho menos entendió cómo el padre los dejó en la vereda. Cuando llegué a la noche tuve una charla con ellos. Rocco es chiquito y no lo manifiesta con palabras, pero Mateo estaba como en shock, estuvo llorando. Tuvimos noches difíciles donde se despiertan llorando".

Prandi, además, contó que Mateo tiene un celular pero que ella, de todos modos, tiene que llamarlo a Contardi para poder hablar con su hijo, ya que el nene tiene prohibido agendarla. Pienso todos los días de mi vida en sacarle la tenencia. Tenés a Mateo que ante el miedo dice que quiere ver al papá y el más chiquito no manifiesta nada. No sé qué hacer. Ahora por ejemplo tengo que renovar la atribución del hogar, un permiso para poder seguir estando en mi propia casa”, manifestó.

La conductora, ahora, pidió cambiar el régimen de tenencia y que en vez de que sea con la mitad de la semana en cada casa, solicitó que los chicos estén de lunes a viernes con ella y los fines de semana con el padre. Además, criticó al accionar de la justicia. "Es todo muy lento, esto es una denuncia más y todavía no tengo una resolución. Ojalá que la Justicia haga su trabajo y me devuelva lo que es mío y le dé un marco de tranquilidad y seguridad a mis hijos", reflexionó.