“Estoy mejor después de todo lo que pasé. La pase muy, muy mal. Fue tremendo no poder respirar y es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte”, aseguró el periodista. “Estoy aprendiendo a respirar de a poquito a través de un entrenamiento que hago todos los días con una kinesióloga. Estoy haciendo levantamiento de pierna, tratando de recomponer los músculos. Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo”, contó en declaraciones televisivas.

Lapegüe covid internado Sergio Lapegüe

Respecto al cuadro que atravesó, aseguró que lo terminó salvando el casco Helmet, un cubículo que se coloca sobre la cabeza que ayuda a poder respirar con oxígeno, además de recibir cuatro veces plasma.

“La fiebre fue mortal y era todos los días, los pulmones se habían llenado de COVID hasta que terminé con el casco Helmet durante 14 días, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Fue increíble”, manifestó.

El conductor tiene tres semanas más de reposo, por lo que hasta esa fecha, al menos, no regresará al trabajo. "Ayer hice mi primera caminata que me permitirá ir recuperando el movimiento y el oxígeno”, concluyó.