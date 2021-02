Además, a fines de 2020 Netflix presentó siete nuevas películas y series: The Call, Space Sweepers, What Happened to Mr. Cha?, Sweet Home, The Uncanny Counter, Run On y Lovestruck in the City.

Entre las nuevas historias coreanas en distintas fases de producción y desarrollo se encuentran Move To Heaven, Kingdom: Ashin del norte, Mar de la Tranquilidad, El juego del calamar, Hellbound, Estamos muertos, y D. P.: El cazadesertores.

De las ya estrenadas, estas son las ficciones, tanto series como películas coreanas, más buscadas en Netflix que marcan tendencia.

Películas coreanas en Netflix

La negociadora

Parasite

Invasión zombie (Train to Busan/ Busanhaeng)

olvidado "Forgotten" (Olvidado). Director: Jang Hang-jun

The host (El huésped/ Gwoemul)

The Witness

Barrenderos espaciales

Burning (Beoning) Burning (Beoning). Director: Lee Chang-dong

The Drug King

26 years (26 años/26 nyeon)

26 years "26 years". Director: Cho Geun-hyeon

The chase

Alive

Pandora

The Drug King "The drug king". Director: Woo Min-ho

Desenfrenado

Un día difícil

Melodía de tu corazón

La frecuencia del amor

La bruja

The chase "The chase". Director: Kim Hong-Sun

Lluvia de acero

Tiempo e casa

Alta sociedad

Sueño Lúcido

The Bros

alive "Alive". Director: Il Cho

Series coreanas en Netflix

Crash landing on you (Aterrizaje de emergencia en tu corazón)

Mr. Sunshine

Crash landing on you "Crash landing on you" (Aterrizaje de emergencia en tu corazón) con Son Ye-jin y Hyun Bin

Recuerdos de la Alhambra

Bajo la lluvia

Guardaespaldas K2

Recuerdos de la Alhambra "Recuerdos de la Alhambra" con Park Shin-hye y Hyun Bin

Vincenzo

Chocolate

Itaewon Class

Kingdom

Ese invierno, el viento sopla

Cuando la camelia florece

Un príncipe por cien días

bajo la lluvia "Bajo la lluvia", con Son Yejin y Jung Haein

The King eternal monarch

El amor es un capítulo aparte

Love alarm

Está bien no estar bien

Vincenzo "Vincenzo", con Song Joongki

Mi romance secreto

Recuerdos de juventud

Herederos

Una noche de primavera

chocolate "Chocolate" con Ha Jiwon y Yoon Kyesang

Saimdang

Boys over flowers

Start-Up

cuando la camelia florece "Cuando la camelia florece", con Gong Hyo-jin y Kang Ha-neul

Datos curiosos de las series y películas coreanas en Netflix

Entre 2015 y 2020, la inversión en contenido coreano alcanzó los USD 700 millones y se hicieron más de 80 series en Corea que se vieron en todo el mundo.

El lanzamiento de la película Okja, del director Bong Joon-ho en 2017, fue el punto inicial para el crecimiento de la relación entre los creativos coreanos y Netflix.

En abril del 2020, Time to Hunt se estrenó en todo el mundo y recibió críticas positivas. Lo mismo sucedió con Alive que, tras su lanzamiento en cines de Corea, obtuvo excelentes elogios, especialmente por darle un giro fresco al género K-zombie, ahora más reconocido a nivel mundial.

“El 2020 marcó un hito increíble para los cineastas coreanos con el triunfo de Parasite, del director Bong Joon-ho, quien ganó el Óscar, así como las críticas positivas para la película de Netflix Time to Hunt, y la popularidad global de #Alive a través de Netflix”, sostuvo al respecto Minyoung Kim, vicepresidente de contenido de Corea, sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda en Netflix.

En septiembre del 2020 se anunció el primer documental original sobre K-pop, Blackpink: Light Up the Sky, que narra el rápido ascenso a la fama del grupo formado por cuatro chicas surcoreanas.