Trompadas y escándalo en uno de los shows de Flavio Mendoza

Yanina Latorre contó lo sucedido en LAM, ya que es amiga de una de las testigos. "Flavio tiene la platea normal y una zona vip, donde van famosos, amigos y familiares de las personas que trabajan ahí. Llegó una señora con su familia, como pancho por su casa, vio vacía la zona vip y se sentó. Su butaca era otra. Entonces, la acomodadora fue a explicarle que ese no era su lugar y que tenía tres asientos más atrás", contó la panelista.

El pedido no cayó nada bien en la señora, que contestó: "Yo me quedo acá porque se me canta". "Y ahí se levantó y le calzó una piña, derecho. Todo porque la señora se sentó donde no le correspondía y la acomodadora, que le pagan para eso, le pidió educadamente que se mueva y ahí se armó todo este lío”, explicó Yanina.