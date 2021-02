Dos años de la muerte de Natacha Jaitt: la familia convoca una marcha

A dos años de su fallecimiento, su familia todavía pide porque se haga justicia y se pueda resolver el caso. De acuerdo a la autopsia, el causal de su muerte fue una "falla multiorgánica" y, en las pericias finales, se detectó la presencia de cocaína en sangre. Sin embargo, nunca se pudo saber si había sido drogada o no, puesto que la Justicia jamás respondió el pedido de exhumación y análisis de fibras capilares de la familia.

Y es que la familia de Natacha Jaitt, quien había recibido amenazas de muerte y había denunciado reiteradas veces a su expareja, Luis Mauro Montes, por fuertes episodios de violencia de género, todavía tiene que insistir en que la muerte de la actriz no fue por causa natural, sino que se trató de un homicidio.

En diálogo con Oeste Platense, su hermano, Ulises Jaitt, declaró: "La causa está totalmente paralizada, me animaría a decir ‘cajoneada’, no hay ningún avance. Hace un año desbloquearon la tablet, costó mucho. Tuvimos que hacer presentaciones, comparar con otras causas donde había dispositivos desbloqueados y decíamos ¿por qué acá no? Un ejemplo fue la causa de Báez Sosa, a los celulares de los rugbiers los desbloquearon al toque".

Por otro lado, la familia convocó, durante este martes, una marcha en Plaza Zapiola, en el barrio porteño de Villa Urquiza, para exigir justicia.