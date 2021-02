"Son desatinadas, y esto es factible que se transforme en una casa no sólo por daños y perjuicios sino también una querella criminal", afirmó el abogado en LAM.

La carta finalmente llegó y Ventura no dio marcha atrás. Desde sus días de vacaciones, contestó con furia en diálogo con Laura Ubfal: "La gente de legales de América tiene la carta documento y me dijeron que no nombre a nadie de esta órbita judicial. Hablé con el doctor Martín Francolino para que lo encare él si es algo personal contra mí. Porque Burlando habló de una causa criminal".

"Yo también me siento invadido, defenestrado con términos como nefasto, hdp, mafioso y lo tengo en chats personales… Yo lo que veo es que dentro del periodismo hay gente que cambia de rumbo en el aire y yo nunca me retracté de la información profesional respecto de hechos que figuran en expedientes", comentó. Luego dijo que hay "animosidad contra él "para que no informe", pero que va a seguir defendiendo su derecho a informar.

Por su parte, Mariana Brey reveló en LAM otra respuesta de Ventura. “La gallina de los huevos de oro ya no está para ponerla y eso las desespera. La culpa también es mía, dice, por saberlo, como una ironía. Soy periodista, no puedo informar ni nombrar por ahora”, le dijo su colega en un mensaje.