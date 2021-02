“Para mí, a Alberto lo tomaron de sorpresa con este tema. Sino lo hubiera parado. No le hace ningún favor esto. Y ante las elecciones, no le hace ningún favor. Me parece que es una inmoralidad lo que han hecho. Algo terrible, pero estoy segura que el Presidente no estaba al tanto. Y cuando se enteró lo despidió a Ginés (González García). Creo que fue una decisión acertada. Es muy delicado el tema para tratarlo. Gente importante se vacunó ahí. Nunca pensaron que se iba a dar a conocer. Nadie pensó ‘va a salir a la luz’. Esto ha sido una sorpresa enorme, para los vacunados y los no vacunados. Primero está la gente grande y de salud. A mi médico no lo habían vacunado todavía”, referenció contundente la diva.

Mirtha también contó que se vacunará contra el Covid-19 este miércoles y detalló al respecto: “Tengo medicina privada, pero no me llamaron por ese lado, sino del lugar donde me van a vacunar. Estoy contenta. No sé qué vacuna me van a dar, creo que la Sputnik. Yo prefiero la vacuna rusa, me dijeron que es muy completa. Pero son todas buenas, ninguna te va a matar. El lugar donde me voy a vacunar es público, pero no es un hospital. Tengo un poquito de miedo, pero sé que es más o menos parecida a otras vacunas”.

Después, la “diva de los almuerzos” alentó a que la gente se vacune con una simple reflexión: “Hay gente que no quiere vacunarse. ¿Qué esperas, la muerte? Mucha gente tuvo grandes pérdidas. Mirá Lapegüe, pobrecito, le va a costar reponerse. Es muy traicionero el virus”.

Además, indicó cuál fue su último contacto con el presidente Alberto Fernández: “Al principio del año pasado lo llamamos a Alberto en una reunión de producción. Fue muy amable, pero me dijo ´Mirtha, dejémoslo para más adelante´. Después empezó la pandemia y yo me fui de la televisión. No volvimos a hablar”.