En este contexto, todos los días los tres se dirigían a la capital cordobesa y a María Antonia se le ocurrió inventar un “juego” en el que el niño que más dinero conseguía era el “ganador del día”. De allí a ser uno de los bailarines mejor considerados del país, producir tres espectáculos en Villa Carlos Paz en un verano de pandemia y ganar el premio Carlos de Oro hubo un largo recorrido: su llegada a Buenos Aires, giras por el exterior, participaciones en el festival de Jesús María y trabajos como productor y jurado en programas de la factoría Tinelli.

Pero vale poner especial énfasis en el inicio de esta historia. Carabajal se la cuenta a RatingCero a continuación.

¿Qué pasó con tus papás?

- Yo nací producto de una relación casual que mi mamá tuvo con mi papá. Pero como mi vieja era una persona discapacitada, con epilepsia crónica, no se pudo hacer cargo y me dejó en la puerta de la casa de mi viejo con una nota que decía: “Te devuelvo a tu hijo…”

¿Tu papá tenía trabajo?

- Hacía changas, pero vivía al día. Tenía muchos problemas con el alcohol y no se podía hacer cargo de un bebé recién nacido. Un día lo desperté con un llanto desgarrador porque quería la mamadera y que me cambien los pañales, y no me aguantó más. Me dejó en el orfanato.

¿Tu abuela es una heroína?

- Sí. A su manera y como pudo, fue quien me dio los primeros besos, caricias y abrazos.

¿Se podían quedar con algo de lo que juntaban con tu primo o todo se lo tenían que dar a tu abuela?

- Mi abuela nos separaba una parte así nos podíamos comprar algo que quisiéramos. Al poco tiempo comenzamos a vender rosas y con eso sí que juntábamos mucha plata.

Ángel Carabajal Ángel Carabajal

¿Qué fue lo primero que te compraste?

- Una bicicleta a los nueve años, la primera que tuve en mi vida.

¿Pudiste ir al colegio?

- Hice el primario salteado, como pude. Iba poco a clases, pero tenía dos cosas muy buenas: era un chico muy inteligente y aprendía muy rápido. Además, me encantaba actuar: participaba en todos los actos y en ese tiempo ya era un gran bailarín.

¿Eso te salvó la vida?

- Sí. Sobre todo, la pasión por la danza. Eran tantas mis ganas de participar que conmovía a mis maestros y siempre me ayudaban con las notas. A fin de año, cuando todos los papás venían a buscar los boletines, los míos quedaban apilados. Ahí, cuando veía a mis compañeros tomados de la mano, me iba a llorar al baño para que nadie me viera. Yo no quería tener plata, la mejor ropa o comida calentita: quería que mamá y papá vinieran a la escuela para firmar y retirar mi libreta, quería una familia como la que tenían los otros chicos, ese era mi sueño.

Tiempo después, el cambio fue radical...

- Sí, dejé de ser el chico pobre, el que pedía limosna en la calle, el negro del barrio humilde IPB; y me convertí en “El Gaucho”, uno de los mejores bailarines del país. La gente comenzó a señalarme como “El artista”, me dio un lugar en una sociedad que muchas veces, por mi condición, me había excluido.