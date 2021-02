Coti Sorokin, sobre Cande Tinelli: "Le escribí un montón de canciones"

Coti Sorokin y Cande Tinelli confirmaron su romance en noviembre de 2020. El cantante no es muy afecto a hablar de su vida privada. De todas formas, invitado a Los Mammones, no pudo evitar responder al menos una pregunta al respecto. “Che escuchame, ¿a ella ya le escribiste alguna canción?”, le preguntó Jey Mammón sin nombrar a Cande. Y, aunque al principio se mostró reacio, después no tuvo reparos en reconocer: “Un montón le escribí”.