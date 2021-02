Junto a la imagen, Rial contó cómo encara el nuevo programa, Tv Nostra, que irá a la noche. "Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar @intrusos y saltar a algo nuevo. A lo que siento que me va a volver a hacer feliz. A llenarme de adrenalina. A no saber qué es lo que va a pasar cada día. A reconquistar a la gente. A reafirmar los laureles conseguidos en una batalla de 35 años en los medios", comenzó.

Luego hizo un paralelismo con el cansancio por sus 20 años en Intrusos. "Lo que viene es todo pasión. Es energía pura. Es ganas de salir a la cancha. De volver a encontrarse con la gente. De la incertidumbre del cómo nos va a ir que es, les aseguro, un combustible interminable. Por eso estoy feliz de juntarme con gente joven que se entusiasma con mi entusiasmo", consideró.