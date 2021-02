“Horrible tu culo todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable. Sos una villera envidiosa, anda morite gorda sucia, que te pise un tren, ah no… ya tu vida es una mierda que naciste pobre”, fueron los insultos de la hija de Nannis.

La mujer hizo público el chat y Charlotte no negó la conversación. Y además, justificó sus agresiones y apuntó a los medios.

“O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más. Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión… La opinión métansela en el cul…”, escribió en Instagram.