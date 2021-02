Si bien ambos siempre aseguraron que los une una amistad, en 2017, Jimena Barón terminó su relación de amistad con ella cuando apareció un video en el que se los veía acaramelados en una disco.

“Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, dijo la actriz.

El 12 de enero del 2020, Gianinnale dedicó a Osvaldo un mensaje en Instagram. “¡Feliz vuelta al sol, amigo de mi alma. ¡¡¡Deseo que sigas siendo muy feliz!!! Sigo creyendo en vos, ¡rompela en esta nueva etapa! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió. “¡Gracias, amiga! Te quiero infinito”, le contestó él.