El emotivo momento en el que Pampita decide llamar Ana a su hija

Luego, mirando a cámara, Pampita recuerda el momento. "No teníamos que hablar mucho. Con la mirada nos dijimos todo y no hubo opción. Me emociona que esté de vuelta ese nombre en la familia. Es un nombre que a mi papá le encantaba, que me había elegido especialmente para mí y que yo no pude elegir en la vida. Tiene significados muy lindos. Ana es ‘la favorecida por Dios’ y los que somos favorecidos somos nosotros”, reflexionó.

