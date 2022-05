Las nuevas pruebas del supuesto romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

Todo se desató cuando, en las últimas horas, Alina Moine tuvo un acto fallido al aire. Es que la periodista en plena transmisión en vivo al confundir el nombre del técnico de Boca, Sebastián Battaglia, con el de River.

“La semana pasada teníamos este dato. Al final lo encontramos. Porque mientras Geraldine es ama y señora, va a la cancha de River, del otro lado Alina Moine no se puede sacar a Gallardo de la cabeza”, comenzó chicaneando Adrián Pallares.

Acto seguido se puede ver un video, que al parecer fue capturado directamente desde un teléfono celular, en el que se ve a Alina decir: “Es cierto que está suspendido para el inicio de la Copa, pero qué es lo que quieren, porque en esta rotación que necesita Gallardo… perdón Bataglia… es un jugador importante”.

Tras esto, Rodrigo Lussich participó en el debate diciendo: “En realidad hay un contexto, y para esto contamos con los detalles que nos dio Luli Fernández, quien estuvo en el mismo lugar que Geraldine La Rosa, quien es la madre de sus hijos en territorio gris, todo gris. Ambos fueron a ver juntos a uno de sus hijos en un juego, ella se mostró divina, pero Marcelo Gallardo se mostró a metros porque, al parecer, está ‘emputecido’ con la madre de los hijos, se escapa cuando la ve venir”.

ÚLTIMO MOMENTO: RIVER PLATE CONFIRMÓ QUE MARCELO GALLARDO ESTÁ OFICILAMENTE SEPARADO DE SU ESPOSA

Luego, Luli Fernández, contó que el director técnico de River le puso punto final a su relación con Geraldine La Rosa hace, al menos, 3 años.

"Supe de algunos canales de deporte en los que trabajé, que estaba una órden extraoficial de parte del club, que en caso que apareciera o apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios gráfico, digitales o televisión y tuvieran que poner un epígrafe, la directiva era: 'Geraldine, ex mujer de Marcelo Gallardo' y/o 'Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo", informó Fernández.

Acto seguido Luli remarcó que cuando quiso confirmar la noticia, en un principio, no hubo nadie del club que quisiera aportar información al respecto. Finalmente, tras realizar varios llamados a personas que forman parte del departamento de prensa de River Plate, le aseguraron que esta órden era real.

Antes de culminar, la panelista contó que una de las personas que trabaja para club de fútbol también le confió que Marcelo Gallardo esta oficialmente separado de Geraldine La Rosa hace tres años y brindó detalles al respecto.

"Esta persona me dijo que Marcelo Gallardo esta efectivamente separado hace tres años". "Y no es menor, no es que estamos anunciando que esta separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, super", subrayó Luli.