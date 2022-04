Se dieron a conocer imágenes íntimas de Alejandra Pradón con su nuevo novio

“Primicia. El ex novio de Silvia Süller, Martín Lema, conoció a Alejandra Pradon este fin de semana. El joven de 24 años se vino a pasar el sábado y domingo a Buenos Aires para conocer a su pareja. Romance confirmado. Fueron a cenar sushi y luego a un boliche”, escribió Juan Etchegoyen en Twitter.

Alejandra Pradon

“A mi me enamoró de ella lo que es como mujer, nos sacamos fotito y videollamadas, nos mandamos fotos muy lindas, yo sin ropa, me enamoró ella como mujer, la veo y me calienta enseguida”, dijo al respecto Martín Lema.

Y concluyó: “Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego. Me manda fotos de su cara y me pone quenchi. Me encantó la familia que tiene, tiene una familia preciosa y te das cuenta que se quieren, eso me gusta mucho”.