El llamativo like de la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara

China Suárez instagram.jpg

Anteriormente, la China compartió una contundente postal en Insta Stories que hace clara referencia a su "mood" actual. "Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", decía el mensaje que subió días atrás.

Aunque no hacen referencia a nadie en particular, estas frases se dan en contexto de su alejamiento de su círculo íntimo que incluye a Paula Chaves y Zaira Nara.