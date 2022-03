Graciela Alfano reveló el bizarro motivo por el que terminó una relación

“Hablamos, salimos, paseamos al perro… Me gustaba porque era un tipo normal”, puntualizó Graciela Alfano, que explicó: “Me decía que no veía la tele, que casi ni me conocía, nada”. “Eso es mentira”, observó Paula Varela, pero la panelista defendió al hombre: “No importa, yo elegí creer”.

Graciela Alfano dejó a su novio que conoció en el supermercado porque tenía los calzones sucios

“Estaba preocupada porque uno a esta edad no se enamora, uno ya es viejo…”, contó Graciela, que terminó diciendo por que dejó de ver a este hombre que le gustaba tanto.

“Nos vimos unos días y después nunca más porque tenía olor a calzoncillo, feo”, disparó. “¡Rancio!”, observaron todos.