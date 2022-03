Por qué Iván de Pineda no conducirá "La Peña de Morfi"

“Tema Iván de Pineda en “La Peña de Morfi”: se bajó, no contestó los llamados de la producción”, comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, siguió dando detalles de la información: “Me cuentan que él quería modificar cosas del ciclo que no eran negociables. De todas maneras, a la hora de dar motivos de su renuncia al programa no los dio”.

Según Etchegoyen, el apuntado a conducir el ciclo será Jey Mammón aunque esto no fue confirmado por las autoridades de la señal hasta el momento. “Esa era la persona que quería Gerardo”, indicó el periodista.

“El conductor de Pasapalabra había sido elegido por las autoridades del canal para suplantar a Rozín en la conducción del programa. Sin embargo, según revelaron en Intrusos en las últimas horas, se supo que el exmodelo de alta costura decidió bajarse del programa.

“Hace dos semanas grabaron una apertura y musicales, pero todo eso no va a salir al aire porque Iván decidió no hacer el programa”, explicaron en el ciclo de América TV conducido actualmente por Florencia de la V.