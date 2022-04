María Becerra cantará con J Balvín en los Premios Grammy: su reacción

J Balvin and Maria Becerra Interview at 2022 Grammys

Así lo confirmaron los organizadores a través de un posteo en "spanglish" en sus redes sociales, que decía: ¿Que va a pasar when #MariaBecerra takes the #GRAMMYs stage with #JBalvin?".

A su vez, el mensaje fue reproducido por la propia artista, junto a un texto que expresa: "Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! Sigo sin poder creerlo!!! Gracias amigo @jbalvin por la posibilidad El domingo nos vemos en los @recordingacademy Juro que voyyy a dar toooodo #LaNenaDeArgentina".

Tras el éxito María Becerra vuelve a reencontrarse con su público el 14 de abril del 2022 en el Estadio Geba.