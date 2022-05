Las cálidas palabras que le dedicó Jey Mammón a Lizy Tagliani tras reemplazarlo en La Peña de Morfi

Jey Mammon presentó a Lizy Tagliani con mucha emoción. “Yo arranqué hace 10 años en la tele no porque estuve buscando, sino porque me costó mucho aceptarme y amigarme conmigo, esto no es un juicio de valor hacía nadie, es lo que me pasó a mí y es mi historia”, comenzó diciendo el conductor.

“No me parece casual y que todo pasa porque sí. Que hoy esté ahí ella que la admiro tanto y que la he ido a ver a tantos lugares porque quienes pertenecemos a esta generación de la diversidad nos ha costado tanto en la vida y la verdad que verla brillar porque hoy es una diva. Me llena de alegría y de orgullo que Lizy está hoy con nosotros”, destacó el también músico.