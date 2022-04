El problema de salud que le detectaron a María Valenzuela

“Estoy haciéndome estudios. Masticar, masticar, no puedo, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina, en todo lo que es la boca y las encías, porque se me justaba además mucha comida", comenzó detallando la actriz.

Luego, agregó: "Y me está preparando, y me estoy haciendo análisis de sangre, estoy tomando suplementos para tener más fuerza, más proteína, todo dos por día, para que me levante el ánimo y la energía”.

Sobre el actual problema de salud que le detectaron, Valenzuela comentó: “Yo me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo”.