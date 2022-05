Un protagonista de Okupas habló de sus adicciones y reveló cuántas internaciones tuvo

"A los 17 fumé porro y la primera vez tuve el peor ataque de pánico de mi vida. Había faltado un profesor y salimos del colegio. Sentí algo muy loco, sentí que mi cuerpo no tenía materia. Realmente como si me hubiese ido de mi cuerpo. Después volví a consumir y tuve un ataque de risa, todo divertido, no me importa nada...", reconoció el actor.

Después reconoció que dejó de fumar porque sentía en su cuerpo lo que había sentido esa primera vez. Y reconoció que tuvo episodios de ataques de pánico durante dos años: “Realmente salí muy afectado de eso, me costó y justo empecé la universidad del cine a los 21 y ahí me enganché con la carrera de cine”, relató.

A los 22, Tirri reconoció que empezó a consumir cocaína: “La primera vez sentí contractura en todo el cuerpo y la segunda vez sentí que estaba el Diego haciendo el gol contra los ingleses. Estaba más copado por el faso pero fue ganando terreno y a los dos o tres años me encantaba tomar merca y fumar faso. Y después empecé a fumar pasta base, que es el demonio más que la merca".

El actor pasó por 27 internaciones en total a lo largo de su vida: “En un momento me fui a la calle, viví en la calle. Tenía mucho odio y no podía parar de consumir”.