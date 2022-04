Silvina Luna y Martín Salwe pasaron la noche juntos en El hotel de los famosos

“La verdad necesitaba una buena cama, acolchonadita, calentita. La estoy pasando muy bien, a medida que fue pasando la noche fui sintiendo una comidad, me fui aflojando y me permití recibir cariño”, contó la modelo.

Por su parte, Martín se mostró sorprendido con la actitud de Silvina: “No te puedo explicar la piel que tiene, me abrazó ella, me acarició el pelo, no me imaginé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser todo mío, cucharita, esto… pero no. Con esto rompimos más que el hielo”.