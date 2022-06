Sofía Zámolo recordó su noviazgo con David Nalbandian

Zámolo dijo que “ella estaba de novia” pero él no. “Él estaba en una situación que fue y volvió con su novia de antes y pasó... éramos chicos, le deseo lo mejor”, aclaró la modelo que además, remarcó que, si bien su relación con David no terminó de mala manera, a nadie le gusta “enterarse de ciertas cosas”.

En ese contexto, la modelo explicó que Nalbandian, en ese momento, estaba muy enfocado en su carrera como tenista y solo quería que se hablara públicamente de él por esos temas y no por sus noviazgos. Sofía dijo que no la pasó muy bien en ese momento pero que pasó hace tiempo y que no le guarda rencor al extenista.

“Éramos muy chicos, teníamos 20. Es parte del pasado, de lo que uno vivió. Después lo crucé en algún evento y fue ‘hola y chau’. Lo agradezco porque gracias a eso estoy donde estoy”, añadió Sofía con total sinceridad en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.