Wanda Nara aclaró cómo es su relación actual con Mauro Icardi

“Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le manifestó el seguidor. Inmediatamente la empresaria le contestó y dejó detalles de su relación con el delantero. “Jajajaj, no dejé a Icardi”, disparó la empresaria, en medio de las versiones.

La influencer se mostró muy agradecida por el gesto de su seguidor y le confesó que las cosas con Mauro Icardi están bien. “Igual podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”, lo aconsejó Nara.