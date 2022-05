La tristeza de Edith Ermida: le levantaron el programa

Según lo informado, desde el canal aseguran que el formato de entretenimientos con juegos no mide en rating, por lo que se buscará otra alternativa.

Cuando comenzó el ciclo, Hermida estaba entusiasmada con la propuesta. "Me divierte mucho la gente común que viene y te cuenta sus historias; yo soy muy chusma y me gusta que me cuenten de su vida. En este momento, por cómo está todo tras la pandemia, la gente quiere salir y divertirse", había dicho en diálogo con Telam.